В Швейцарии требуют запретить Израилю участвовать в летней Олимпиаде

В Швейцарии сотни человек потребовали запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за продолжающейся агрессии в секторе Газа. Протестующие собрались перед Международным олимпийским комитетом в Лозанне с выкрашенными в красный цвет руками. Они оставили отпечатки ладоней на входе в здание МОК, пытаясь убедить спортивных чиновников принять меры против Израиля. #trtнарусском #протесты #швейцария #лежачийпротест #активисты #израиль #палестина #секторгаза #олимпиада #олимпиада2024 #олимпийскиеигры #противизраиля #спорт #новости #трт #новостимира #газавойна #политика #ближнийвосток #международныеновости