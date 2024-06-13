Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призывы к прекращению огня в секторе Газа сталкиваются с ответным кровопролитием, что он назвал проявлением «избалованности».

«В Газе на глазах у всех были убиты более 37 тыс. человек, из них 16 тыс. детей, и 85 тыс. гражданских лиц получили ранения. Бомбардировкам подверглись церкви, мечети, школы, лагеря беженцев, были убиты журналисты. Гуманитарные работники, доставлявшие продукты, также стали мишенью. Врачи, ученые и невинные граждане были расстреляны. Мы сталкиваемся с избалованностью, которая отвечает на призывы к прекращению огня еще большим кровопролитием. Ни одна страна с совестью не может смириться с таким положением дел», — заявил Эрдоган, выступая на Турецко-испанском бизнес-форуме в Мадриде.

Эрдоган также высоко оценил позицию Испании в отношении действий Израиля. Он подчеркнул, что премьер-министр Испании Педро Санчес заслужил особое место в сердцах испанского, палестинского и турецкого народов благодаря своей «принципиальной и дальновидной политике».

«Мы видим, что действия израильского правительства, продолжаемые вопреки всем призывам, способствуют росту антисемитизма по всему миру. Я хочу особо отметить, что мы высоко ценим позицию Испании в отношении израильской агрессии. С самого первого дня господин Санчес проводит действительно принципиальную, последовательную и решительную политику, завоевав уважение и любовь как испанского народа, так и наших палестинских братьев, а также турецкой нации. В лице моего дорогого друга я хочу еще раз поблагодарить правительство и народ Испании», — заявил Эрдоган.