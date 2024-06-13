Эмине Эрдоган, супруга президента Турции, во время визита в Мадрид по случаю 8-го турецко-испанского Межправительственного саммита встретилась с Марией Бегонья Гомес Фернандес, женой испанского премьер-министра.

«Мы посетили музей Прадо, один из старейших музеев страны. Мы осмотрели коллекции испанской королевской семьи, включающие картины и скульптуры с XII по XIX век», — рассказала госпожа Эрдоган.

По ее словам, «каждое произведение искусства в музее, отражающее идентичность страны, представляет срез из прошлого Испании».

Первая леди поблагодарила супругу премьера Испании за гостеприимство: «Я благодарю госпожу Фернандес за ее теплое гостеприимство».