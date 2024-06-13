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Какие российские боевые корабли прибыли в порт Гаваны?
Боевые корабли ВМФ России, в том числе атомная подводная лодка, зашли в порт Гаваны. По пути экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера провели учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. Сообщается, что маневры являются стандартной практикой для военно-морских подразделений дружественных Кубе стран. #trtнарусском #россия #учения #вмф #корабли #военныекорабли #гавана #куба #россиякуба #боевыекорабли #крейсер #учения #военныеучения #ракеты #оружие #военные #новости #трт #новостимира
Какие российские боевые корабли прибыли в порт Гаваны? / Others
13 июня 2024 г.
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