Какие российские боевые корабли прибыли в порт Гаваны?

Боевые корабли ВМФ России, в том числе атомная подводная лодка, зашли в порт Гаваны. По пути экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера провели учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. Сообщается, что маневры являются стандартной практикой для военно-морских подразделений дружественных Кубе стран. #trtнарусском #россия #учения #вмф #корабли #военныекорабли #гавана #куба #россиякуба #боевыекорабли #крейсер #учения #военныеучения #ракеты #оружие #военные #новости #трт #новостимира