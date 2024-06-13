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Освобожденные палестинские заложники из Газы рассказали о пытках со стороны израильских сил
Сотни палестинских заложников из Газы, освобожденных недавно Израилем, рассказали о жестоком обращении и пытках. В тяжелых условиях оказались тысячи палестинцев, задержанных с начала наземного вторжения Израиля в Газу 27 октября. Правозащитные организации и Международный Суд назвали действия Израиля «военными преступлениями» и «преступлениями против человечности». #trtнарусском #палестина #пытки #газа #секторгаза #заключенные #израиль #тюрьма #военные #израильтяне #угроза #издевательство #палестинцы #trtrussian #новости #трт #новостимира
Освобожденные палестинские заложники из Газы рассказали о пытках со стороны израильских сил / Others
13 июня 2024 г.
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