Турция и США подписали контракты на закупку Анкарой многоцелевых истребителей F-16 американского производства. Как сообщили источники в турецком министерстве, стороны в настоящее время прорабатывают детали сделки на переговорах между делегациями. Дополнительная информация будет обнародована после утверждения оставшихся аспектов соглашения.

Турция также жестко раскритиковала планы курдской террористической группировки РПК/ПЯДPKK/PYD/YPG/SDG провести так называемые «местные выборы» на севере Сирии.

Анкара призвала полностью отменить эти планы как противоречащее резолюции 2254 СБ ООН и территориальной целостности Сирии. Ранее турецкое руководство уже сделало резко предупреждение насчет этой так называемой «избирательной кампании».