13 июня 2024 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Журналист-расследователь Аарон Мейт: ведущие СМИ причастны к «массовому убийству» палестинцев
Журналист-расследователь Аарон Мейт считает, что ведущие СМИ поддерживают насильственные антипалестинские цели США и Израиля. #trtнарусском #журналист #сми #геноцид #газа #секторгаза #расследование #ааронмейт #палестина #сша #израиль #новости #трт #новостимира
Журналист-расследователь Аарон Мейт: ведущие СМИ причастны к «массовому убийству» палестинцев / Others
Истории