ПОЛИТИКА
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Журналист-расследователь Аарон Мейт: ведущие СМИ причастны к «массовому убийству» палестинцев
Журналист-расследователь Аарон Мейт считает, что ведущие СМИ поддерживают насильственные антипалестинские цели США и Израиля. #trtнарусском #журналист #сми #геноцид #газа #секторгаза #расследование #ааронмейт #палестина #сша #израиль #новости #трт #новостимира
Журналист-расследователь Аарон Мейт: ведущие СМИ причастны к «массовому убийству» палестинцев / Others
13 июня 2024 г.
Истории
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