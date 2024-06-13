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Конфликт Пашиняна и Лукашенко набирает обороты
Посол Армении в Беларуси вызван в Ереван для консультаций, сообщается в телеграм-канале МИД Армении
Конфликт Пашиняна и Лукашенко набирает обороты
Александр Лукашенко и Никол Пашинян / Фото: Пресс-служба правительства РА / Others
13 июня 2024 г.

Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД Армении.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Беларусь, пока ее президентом остается Александр Лукашенко.

«Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Белоруссии в формате ОДКБ что-то обсуждать? Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь. Покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще», — сказал Пашинян.

Пашинян также отметил, что именно позиция Лукашенко по войне с Азербайджаном повлияла на решение Армении о возможном выходе из ОДКБ.

Ранее Армения фактически заморозила свое членство в ОДКБ, а в начале мая Ереван заявил о прекращении финансирования деятельности организации.

Пашинян охарактеризовал ОДКБ как «союз-пузырь», члены которого ничего не сделали, чтобы помочь Армении в войне с Азербайджаном.

Пашинян допустил изменение позиции Еревана по ОДКБ, если Беларусь выйдет из объединения или если Лукашенко принесет извинения.

Эти заявления прозвучали на фоне массовых протестов оппозиции в Ереване. У здания парламента Армении разбит палаточный лагерь, участники которого обвиняют Пашиняна в сдаче национальных интересов, особенно в связи с договоренностями о делимитации границ с Азербайджаном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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