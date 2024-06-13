В прямом эфире состоялась совместная пресс-конференция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Испании Педро Санчеса, следом за церемонией подписания ряда двусторонних соглашений.

Президент Турции отметил важность недавнего решения Испании о признании Палестины, выразив надежду, что этот пример станет образцом для других стран.

«Решение Испании о признании Палестины крайне важно, и мы надеемся, что другие страны последуют этому примеру», — заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул намерение Турции и Испании продолжать совместные усилия по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

«Наши страны будут тесно сотрудничать для достижения мира между Израилем и Палестиной», — добавил он.

Эрдоган заверил, что Турция будет внимательно следить за выполнением резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в понедельник, о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул важность участия США и других членов СБ ООН в обеспечении выполнения этой резолюции и оказании давления на Израиль для достижения незамедлительного прекращения огня.

«Члены СБ ООН, особенно США, должны обеспечить выполнение резолюции и оказать необходимое давление на Израиль для незамедлительного прекращения огня», — заявил президент Турции. Он также выразил надежду на то, что Израиль остановит свою агрессию и примет меры для достижения постоянного мира в регионе.

Эрдоган также сообщил, что в ходе встречи с премьером Испании обсуждались вопросы растущей угрозы исламофобии и ксенофобии в Европе.

«Мы обсудили с премьером Санчесом проблему увеличения исламофобии и ксенофобии в Европе, что требует нашего пристального внимания и совместных усилий», — отметил турецкий лидер.