ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: переговоры — ключ к миру в Украине
Президент Турции подчеркнул необходимость дипломатических усилий для завершения конфликта в Украине и обратил внимание на другие глобальные проблемы
Президент Эрдоган: переговоры — ключ к миру в Украине
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом / Others
13 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, на которой заявил, что переговоры являются единственным способом прекращения войны в Украине.

«Война между Россией и Украиной также была в нашей повестке дня. Я вновь подчеркнул, что всеобъемлющий мир в Украине возможен только путем переговоров», — отметил Эрдоган. Он добавил, что Турция и Испания подтвердили свою позицию о необходимости сохранения территориальной целостности Украины и прекращения войны мирными средствами.

Эрдоган также высказал критику в адрес некоторых стран за их одностороннюю поддержку Израиля: «К сожалению, судьба мира сейчас находится в руках пяти стран. Если одна из этих пяти стран скажет «нет», дело заканчивается». Он подчеркнул, что игнорирование массовых убийств, совершаемых Израилем, недопустимо и призвал к коллективным действиям против этой несправедливости.

В экономической части выступления президент Турции отметил важность инвестиций более 740 испанских компаний в Турции, рассматривая это как признак доверия к стране. Эрдоган также заявил о планах проведения третьего заседания экономического и торгового совместного комитета и подчеркнул значимость военного сотрудничества между Турцией и Испанией. С 2015 года Испания поддерживает коллективную безопасность Турции и НАТО, разместив в стране системы ПВО.

Эрдоган выразил благодарность испанским партнерам и выразил надежду, что их вклад станет примером для других союзников по НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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