Общие резервы Центрального банка Турецкой Республики (ЦБРТ) за неделю на 7 июня выросли на 2,5 млрд долларов до рекордного максимума в 146,2 млрд долларов. Валютные резервы увеличились на 2,4 млрд, достигнув 86,4 млрд долларов, а золотовалютные резервы прибавили 56 млн долларов и составили 59,8 млрд.

Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек прокомментировал рост резервов страны. «Брутто резервы достигли исторического максимума. Чистые резервы без учета свопов поднялись до 6 млрд долларов», — отметил министр. Он подчеркнул, что с начала апреля рост чистых резервов составил 71,5 млрд долларов.

«Помимо притока иностранных источников, к росту резервов также способствовала обратная долларизация», — отметил Шимшек. Он пояснил, что объем депозитов с защитой от валютного риска сократился на 38,4% с августа 2023 года, а доля лировых депозитов выросла на 16,8 п.п., в то время как доля валютных депозитов снизилась на 3,8 п.п.

«Укрепление макрофинансовой стабильности за счет снижения уязвимостей окажет важную поддержку в достижении нашей цели по устойчивой ценовой стабильности», — резюмировал министр.