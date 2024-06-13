Турция передала Грузии бронемашины Vuran

В Тбилиси прошла церемония передачи Силам обороны Грузии турецких многоцелевых броневиков Vuran 4x4, произведенных компанией BMC. Турецкий внедорожник отличается высокой маневренностью, имеет запас хода до тысячи километров. В базовой комплектации он оснащен 120-мм гранатометом. Автомобиль мощностью 360 лошадиных сил защищен от подрыва мин и нападения из засады. Его колеса позволяют передвигаться, даже когда шины пробиты. #trtнарусском #турция #бронемашина #vuran #грузия #грузия2024 #внедорожник #бронетраспортер #производствотурции #военные #новости #трт #новостимира