Великобритания расширила санкционное давление на Россию, включив в новый пакет ограничений 7 физических лиц и 35 компаний. Под удар попали ключевые финансовые организации: Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр, а также СПб биржа.

Санкции также затронули ряд компаний из нефтегазовой, промышленной и страховой отраслей, включая «Ингосстрах» и три проекта НОВАТЭКа по производству и транспортировке сжиженного природного газа.

Вчера стало известно о введении болезненных санкций США против России: под ограничения попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом, евро и гонконгским долларом, а рубль еще на один шаг приблизился к статусу неконвертируемой валюты.

По информации «РБК Инвестиции», санкции вызвали повышенный спрос на валюту — вечером 12 июня доллар в некоторых московских обменниках продавался дороже 100 рублей. 13 июня курс стабилизировался и опустился ниже 99 рублей.

Тем временем в Кыргызстане несколько крупных банков временно прекратили работу с российскими системами денежных переводов, такими как «Юнистрим», Contact и «Золотая корона». Это может осложнить процесс перевода средств для трудовых мигрантов из республики в Россию.

Банки объясняют приостановку операций техническими причинами и волатильностью курса рубля. Впрочем, не исключено, что ограничения связаны с опасениями кредитных организаций Кыргызстана относительно возможных рисков при сотрудничестве с российскими платежными системами из-за санкций Запада.