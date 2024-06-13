Посольство США в Армении призвало протестующих в Ереване «ответственно осуществлять» свое право на свободу собраний, воздерживаясь от насилия.

«Посольство США следит за проходящими в Ереване акциями. Призываем протестующих ответственно осуществлять свое право на свободу собраний, воздерживаясь от проявления насилия. Разрешение политических разногласий обеспечивается посредством демократических процессов», — говорится в заявлении американского дипведомства.

Посольство также призвало правоохранительные органы «поддерживать общественный порядок таким образом, чтобы обеспечивались права граждан на свободу слова и собраний», а также расследовать все инциденты, в том числе с участием журналистов.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения Армении, в результате протестов на проспекте Баграмяна 12 июня за медицинской помощью обратились 101 человек, включая полицейских и журналистов. Из них 66 человек были выписаны после получения необходимой помощи, а 32 продолжают лечение с травмами легкой и средней степени тяжести.

12 июня, во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади перед парламентом, протестующие призывали к его отставке. МВД Армении сообщило о задержании 42 демонстрантов в ходе столкновений между участниками митинга и полицией. Позже полиция Армении сообщила о 98 задержанных участниках акции протеста у парламента.