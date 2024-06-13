13 июня на саммите G7 в Италии лидеры США и Японии – Джо Байден и Фумио Кисида – встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и заключили с ним соглашения о гарантиях безопасности. Теперь такие договоры подписаны со всеми странами «семерки». Тексты обоих документов опубликованы на сайте украинского президента и рассчитаны на десять лет.

Как сообщает Reuters, соглашение между Украиной и Японией включает десять частей, касающихся обороны, безопасности, гуманитарной, технической и финансовой поддержки. В сфере обороны Токио предоставляет Киеву нелетальное оборудование, сотрудничает в рамках Контактной группы по обороне Украины, вкладывается в Трастовый фонд для Украины, помогает лечить раненых украинцев и сотрудничает в сфере разведки.

«Японская сторона будет работать над тем, чтобы активно способствовать экономическому восстановлению и модернизации промышленности, включая передовые технологические отрасли, тесно координируя свои усилия с частным сектором», — говорится в документе.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США также подписали такой документ, что является гарантией долгосрочной поддержки Киева. «Подписывая этот документ, мы посылаем России сигнал о нашей решимости», — отметил Салливан.

Решение о заключении договоров о гарантиях с Украиной было принято странами G7 в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. Обязательства включают укрепление украинских вооруженных сил, экономическое восстановление, техническую и финансовую поддержку. Подобные соглашения с Украиной подписали также восемь других стран, включая Данию, Латвию, Нидерланды и Финляндию, а Евросоюз планирует сделать это в ближайшее время.