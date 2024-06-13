Южное командование Вооруженных сил США сообщило, что подводная лодка USS Helena находится в заливе Гуантанамо на Кубе. Она выполняет миссию по обеспечению глобальной морской безопасности. Это происходит на фоне проведения Россией плановых военно-морских учений в Карибском бассейне с участием фрегата, атомной подлодки, танкера и буксира.

«Это не сюрприз. Мы видели, как они раньше совершали такие портовые заходы», — заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, комментируя российские маневры. «Конечно, мы относимся к этому серьезно, но эти учения не представляют угрозы для Соединенных Штатов», — добавила она.

Российские учения проводятся менее чем через две недели после решения Байдена разрешить Украине наносить удары по России для защиты Харькова. Ранее Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств допустил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут наноситься чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

По оценкам Пентагона, российские корабли могут оставаться в Карибском регионе до конца лета, возможен их заход в Венесуэлу. Российские военные суда периодически заходят в воды союзных Москве стран. При этом агентство Associated Press пишет, что подводная лодка ВМС США прибыла «в знак демонстрации силы» в ответ на визит российских кораблей.

Ранее стало известно, что четыре корабля ВМФ России прибыли на Кубу: фрегат «Адмирал Горшков», спасательное буксирное судно «Николай Чикер», средний морской танкер «Академик Пашин» и подводная лодка К-561 «Казань». В кубинском Минобороны утверждали, что ядерного вооружения на военных кораблях РФ нет. В США заявили, что будут пристально следить за движением российских кораблей в Карибском регионе, добавив, что размещение российских войск не представляет прямой угрозы.