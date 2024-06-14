Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) на заседании 13 июня принял законопроект, отменяющий запрет на поиск и разработку месторождений урана и тория. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров. В ходе обсуждения он подчеркнул, что проект направлен на разработку месторождений титаномагнетита, а не урановых и ториевых месторождений.

По словам Жапарова, в советское время на месторождении Кызыл-Омпол провели разведку только на одном участке, где были обнаружены запасы 10 млн тонн титаномагнетита, циркония, фосфоритов и редкоземельных металлов, а также выявлен урановый след — 0,0005% урана и 0,002 тория.

В феврале президент Кыргызстана Садыр Жапаров, отвечая на вопрос о возможном вреде окружающей среде от эксплуатации месторождения Кызыл-Омпол, призвал не бояться урана. Он отметил, что содержание урана в титаномагнетите составляет 0,17%, что является незначительным и не опасным в таком состоянии. Однако он также подчеркнул, что не следует заявлять о полной безвредности урана.

«Можно сказать, что открылся второй «Кумтор» (золоторудное месторождение в КР). Там есть около 10 месторождений. Мы получим более $2 млрд чистой прибыли от одного только месторождения. В прошлом году чистая прибыль «Кумтора» составила более 300 млн долларов, и предприятие заплатило около 30 млрд сомов налогов. Если это месторождение заработает, оно также принесет пользу народу и государству», — пояснил кыргызский лидер.

Решение о продаже урана не распространяется на торий, который, по мнению президента, следует сохранить для будущих поколений.

«И знаете почему? В будущем уран будет заменен торием. Придет время, когда 1 кг тория будет производить электричество, производимое 200 кг урана. Вполне возможно, что в будущих электромобилях будет использоваться не литий, а торий. Это то, к чему стремится мир. Поэтому, если мы сохраним торий, не продавая его сейчас, то следующему поколению будет легче», — заявил Жапаров.

Закон о запрете разработки урановых и ториевых месторождений был введен в декабре 2019 года после «уранового скандала», связанного с петициями и митингами против добычи урана на месторождении Таш-Булак. Правительство приостановило работы на данном месторождении, а затем парламент ввел полный запрет на разработки.