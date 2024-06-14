Центробанк России объявил о принятии китайского юаня в качестве нового референтного показателя для валютного рынка после прекращения торгов в долларах и евро на Московской бирже.

За последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась, а торговые потоки были перенаправлены на Восток. В настоящее время около 80% внешнеторговых расчетов России приходится на рубль, юань и другие валюты.

«Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54 %. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», — говорится в сообщении Центробанка.

Ранее стало известно о введении болезненных санкций США против России: под ограничения попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом, евро и гонконгским долларом, а рубль еще на один шаг приблизился к статусу неконвертируемой валюты.

Великобритания также расширила санкционное давление на Россию, включив в новый пакет ограничений 7 физических лиц и 35 компаний. Под удар попали ключевые финансовые организации.

Кроме того, санкции затронули ряд компаний из нефтегазовой, промышленной и страховой отраслей, включая «Ингосстрах» и три проекта НОВАТЭКа по производству и транспортировке сжиженного природного газа.

По информации «РБК Инвестиции», санкции вызвали повышенный спрос на валюту — вечером 12 июня доллар в некоторых московских обменниках продавался дороже 100 рублей. 13 июня курс стабилизировался и опустился ниже 99 рублей.