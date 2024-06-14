Министры иностранных дел восьми стран ЕС направили письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением ограничить передвижение российских дипломатов по государствам Шенгенского пространства. В ЕС полагают, что свободное перемещение облегчает дипломатам РФ ведение «вредоносной деятельности». Об этом сообщил официальный представитель правительства Чехии западным агентствам.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что предложенная мера необходима, поскольку передвижение российских дипломатов и членов их семей по странам Шенгенской зоны создает «инфраструктуру» для незаконной деятельности.

В письме говорится, что «разведывательная деятельность, пропаганда и даже подготовка актов саботажа являются основными заданиями значительного числа российских якобы дипломатов в Европейском Союзе». Цитату из текста приводит агентство AFP, имеющее копию письма.

Министры иностранных дел восьми стран ЕС заявляют в письме Боррелю о необходимости срочного введения ограничительных мер. Липавский также отметил, что перемещения российских дипломатов создают угрозы в киберпространстве и «могут способствовать диверсиям, особенно в условиях, когда страны ЕС обеспокоены попытками Москвы посеять разногласия между ними». По словам главы МИД Чехии, ЕС должен показать России, что не намерен терпеть такие угрозы.

Письмо, направленное Боррелю, подписали Нидерланды, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Чехия.