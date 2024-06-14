Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о повышении тарифа на проход судов через Босфор и Дарданеллы на 15%. С 1 июля плата увеличится до $5,07 за тонну для судов, проходящих через проливы без остановки, сообщается на сайте министерства.

С 1983 по 2022 год плата за проход судов через проливы оставалась на уровне $0,8 и не менялась. В конце 2022 года Турция повысила тариф в пять раз до $4,08, а с 1 июля 2023 года стоимость прохода увеличилась до $4,42. Теперь, с 1 июля 2024 года, тариф будет снова увеличен до $5,07.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу напомнил, что взимание платы за пересечение Босфора осуществляется в соответствии с положениями Конвенции Монтрё о турецких проливах.

«Индексация будет происходить 1 июля каждый год. Таким образом, увеличатся поступления валюты в нашу казну», — сказал министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.

Он также уточнил, что согласно Конвенции Монтрё, с судов, проходящих через турецкие проливы без захода, взимается плата по трем статьям: санитарный осмотр, маяк и спасательные службы.

Расчет сборов основан на чистом тоннаже судов, а единица измерения — «золотой франк», индексируемый в зависимости от цены унции золота.