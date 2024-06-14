Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала Байдену, куда идти и смотреть

Джо Байден пошел в другом направлении после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии. Премьеру страны Джордже Мелони пришлось аккуратно вернуть президента США обратно к группе лидеров. Этот момент стал вирусным в Сети. 81-летний Байден не в первый раз попадает в неловкую ситуацию. Ранее его частые оговорки и неловкие движения уже давали повод пользователям соцсетей сомневаться в его пригодности ко второму президентскому сроку. #trtнарусском #байден #италия #g7 #саммит #саммитg7 #мелони #парашют #новости #трт #новостимира