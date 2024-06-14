ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган призовет остановить бойню в Газе
Президент Турции выступит на саммите G7 с призывом положить конец израильской военной агрессии в секторе Газа, продолжающейся 8 месяцев
Президент Эрдоган призовет остановить бойню в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
14 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня примет участие во встрече лидеров G7 в качестве специального гостя. Как ожидается, он обратится к мировым лидерам из курорта «Борго Эньяция» в итальянском регионе Апулия с резкой критикой в адрес Израиля из-за продолжающейся бойни в секторе Газа.

По информации TRT Haber, глава государства планирует обратить внимание лидеров G7 на бездействие международного сообщества в ответ на происходящее в Газе. Он также расскажет об усилиях Турции по установлению устойчивого перемирия и оказанной гуманитарной помощи палестинцам.

Помимо палестино-израильского конфликта, в повестке саммита — последствия российско-украинского конфликта для мировой экономики и продовольственной безопасности, вопросы энергетического сотрудничества и устойчивого развития.

Наряду с президентом Эрдоганом на встречу приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, духовный лидер католиков папа Франциск, а также главы государств и правительств Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Аргентины, Бразилии, Индии, Иордании, Кении, Мавритании и Туниса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us