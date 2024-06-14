Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня примет участие во встрече лидеров G7 в качестве специального гостя. Как ожидается, он обратится к мировым лидерам из курорта «Борго Эньяция» в итальянском регионе Апулия с резкой критикой в адрес Израиля из-за продолжающейся бойни в секторе Газа.

По информации TRT Haber, глава государства планирует обратить внимание лидеров G7 на бездействие международного сообщества в ответ на происходящее в Газе. Он также расскажет об усилиях Турции по установлению устойчивого перемирия и оказанной гуманитарной помощи палестинцам.

Помимо палестино-израильского конфликта, в повестке саммита — последствия российско-украинского конфликта для мировой экономики и продовольственной безопасности, вопросы энергетического сотрудничества и устойчивого развития.

Наряду с президентом Эрдоганом на встречу приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, духовный лидер католиков папа Франциск, а также главы государств и правительств Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Аргентины, Бразилии, Индии, Иордании, Кении, Мавритании и Туниса.