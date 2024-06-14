Госдепартамент США призвал Иран «безотлагательно» начать сотрудничество с МАГАТЭ.

«В опубликованном сегодня докладе МАГАТЭ четко указано, что Иран намерен продолжать расширение своей ядерной программы без убедительных мирных целей», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера.

Миллер подчеркнул, что «Иран должен немедленно начать сотрудничество с МАГАТЭ для полного выполнения своих юридических обязательств по гарантиям нераспространения ядерного оружия». Он отметил, что любые действия Ирана по разработке ядерного оружия будут встречены «соответствующим образом».

«Эти спланированные действия еще больше подрывают утверждения Ирана об отсутствии у него планов разработки ядерного оружия. Если Иран реализует эти планы, мы ответим соответствующим образом», — заявил Миллер.

«Мы остаемся в тесной координации с нашими партнерами и союзниками и готовы продолжать наращивать давление на Иран в случае его отказа от сотрудничества с МАГАТЭ», — подчеркнул Миллер.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 8 мая назвал уровень сотрудничества Ирана по ядерной программе «совершенно неудовлетворительным». Гросси сделал это заявление после участия в конференции по ядерным вопросам в Иране, призвав Тегеран предпринять конкретные шаги для устранения опасений по поводу стремительного развития ядерной программы страны.

Иран и МАГАТЭ продолжают переговоры по соглашению о расширении инспекций ядерной программы страны.