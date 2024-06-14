ПОЛИТИКА
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Как выглядит крупнейшая тюрьма на американском континенте?
Кадры из крупнейшей на американском континенте тюрьмы, которая находится в Сальвадоре. На днях туда прибыли еще две тысячи заключенных. Официальное название тюрьмы CECOT — Центр содержания террористов. Всего там сейчас находится 14,5 тыс. подозреваемых в причастности к гангстерским группировкам. Тюрьма построена в изолированном месте муниципалитета Теколука. Она оснащена новейшими технологиями для предотвращения побегов. Учреждение состоит из восьми зданий, в каждом - по 32 огромные камеры. #trtнарусском #тюрьма #гангстеры #мегатюрьма #сальвадор #CECOT #текулока #террористы #заключенные #тюремщики #бандиты #сша #америка #новости #трт #новостимира
Как выглядит крупнейшая тюрьма на американском континенте? / Others
14 июня 2024 г.
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