Консерваторы во главе с Риши Сунаком проигрывают и, судя по опросам общественного мнения, идут лишь на третьем месте среди основных партий Британии.

Так, в июньском опросе партия Reform UK Найджела Фараджа впервые опередила Консервативную партию премьер-министра Риши Сунака, набрав 19% голосов, по сравнению с 17% ранее. В то же время Консервативная партия осталась на прежнем уровне — 18 %. Оппозиционная Лейбористская партия возглавила опрос с 37%, показывают данные исследования YouGov.

Опрос 2211 человек был проведен 12–13 июня, после того как Сунак пообещал сократить налоги для работающих людей на $21,7 млрд в предвыборном манифесте своей партии.

Рейтинг партии Reform UK вырос после того, как Фарадж, наиболее известный своей успешной кампанией за выход Великобритании из Евросоюза, заявил, что возвращается в политику. Фарадж отметил, что берет на себя руководство партией и баллотируется на выборах в парламент.

«Это переломный момент. Единственный потраченный впустую голос сейчас — это голос консерватора. Мы бросаем вызов лейбористам, и мы уже в пути», — подчеркнул политик.

Его небольшая правая партия, основанная в 2018 году как Reform UK, поддерживает такие популистские идеи, как ужесточение иммиграционных законов, а также дальнейшее отдаление от ЕС.

Кампания Сунака также подверглась резкой критике после того, как премьер покинул мероприятия во Франции, посвященные юбилею высадки в Нормандии, раньше всех других мировых лидеров.

Несмотря на то, что в опросе от YouGov Reform UK опередила консерваторов, по прогнозам экспертов, вряд ли партия Фараджа получит много мест в парламенте, если вообще получит.

Ее поддержка сравнительно равномерно распределена по всей стране, тогда как поддержка более крупных и авторитетных партий более сконцентрирована в определенных географических районах. Чтобы победить, нужны голоса в определенных округах.

В Великобритании действует мажоритарная избирательная система, а это означает, что Reform UK может набрать миллионы голосов по всей стране, не выиграв ни в одном из 650 отдельных избирательных округов парламента.