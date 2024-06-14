Байден повторил свое обещание не давать президентское помилование своему сыну после того, как того признали виновным по трем уголовным делам, связанным с покупкой оружия в 2018 году. Хантер был признан виновным по трем пунктам обвинения во лжи в правительственной анкете о своем употреблении наркотиков при покупке пистолета в 2018 году.

Это стало первым публичным комментарием Байдена о сыне после вынесения приговора на прошлой неделе. Хантеру может грозить до 25 лет лишения свободы.

Президент также заявил, что удовлетворен тем, что его сын получил справедливый суд, и вновь выразил ему свою поддержку.

«Я чрезвычайно горжусь своим сыном Хантером. Он преодолел зависимость. Он один из самых ярких и порядочных людей, которых я знаю. И я доволен тем, что ничего не собираюсь делать. Я сказал, что буду соблюдать решение присяжных. Я сделаю это. И я не буду давать ему помилование», — отметил Байден 13 июня.

Также он коротко ответил, что не будет смягчать приговор.

Неясно, какое наказание получит Хантер как впервые совершивший преступление. Дата вынесения приговора назначена на октябрь. Он может получить условный срок, тюремное заключение, домашний арест или общественные работы. Максимальный срок по этому делу — до 25 лет лишения свободы. Кроме того, Хантеру предстоит второй суд в сентябре по налоговым обвинениям.

Президенты имеют право как помиловать, так и смягчить или сократить приговоры по федеральным делам.

Сообщается, что помощники Байдена обеспокоены тем, как судебный процесс повлияет на президента, который близок со своим сыном и, как говорят, постоянно беспокоится о нем.

Хантер Байден боролся с проблемами наркотической зависимости в течение многих лет. Судебный процесс выявил некоторые из самых мрачных моментов в жизни семейства, когда следователи столкнулись с употреблением Хантером наркотиков.

После вынесения приговора Байден опубликовал заявление о поддержке сына, а в сетях разлетелось видео, где президент обнимает Хантера.