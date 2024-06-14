Китай намерен пропустить мирную конференцию по урегулированию российско-украинского конфликта в Швейцарии. Однако Пекин лоббирует правительства развивающихся стран поддержать альтернативный саммит, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Один из них назвал кампанию Пекина «мягким бойкотом» глобальной встречи в Швейцарии.

По данным издания, инициативу КНР поддержали уже более 45 стран, включая Россию, а также ряд азиатских государств.

Между тем швейцарский саммит намерены посетить более 80 стран, хотя число делегаций только за последнюю неделю сократилось на 15. Саммит начнется 15 июня на альпийском курорте в швейцарском Люцерне. Цель мероприятия — поддержка предложений президента Владимира Зеленского, включая полный вывод российских войск из Украины. С этим пунктом не согласны в Москве.

Власти РФ, которые не пригласили в Люцерн, назвали встречу «бесполезной». Китай, имеющий тесные связи с Москвой, заявил, что не будет присутствовать на конференции, поскольку на мероприятие не позвали Россию.

После того как Пекин заявил, что не поедет на саммит в Люцерне, Зеленский обвинил КНР в попытках сорвать конференцию. Однако МИД Китая отрицает это.

По данным Reuters, министерство в контактах с развивающимися странами не раз отмечало, что встреча в Швейцарии лишь продлит войну.

Представитель МИД Мао Нин на прошлой неделе заявила: «Китай искренне надеется, что мирная конференция [в Швейцарии] не превратится в платформу, используемую для создания блокового противостояния. Неучастие в ней не означает, что мы не поддерживаем мир».

По мере приближения саммита Китай активизировал свои планы по проведению альтернативного мероприятия. Спецпосланник Пекина по евразийским делам Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ и встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине, сообщает Reuters.

Главной целью визита было заручиться поддержкой этих стран по мирному плану Китая, который он выпустил в прошлом месяце совместно с Бразилией.

Предложение КНР призывает к проведению международной мирной конференции с участием России и Украины, а также со «справедливым обсуждением всех мирных планов».

Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку китайскому плану. Еще 45 стран поддержали предложения Пекина, включая азиатских игроков — Филиппины, Японию, а также Таиланд, Сингапур и Восточный Тимор.