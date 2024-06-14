Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Люксембурге постановил власти Венгрии привести в соответствие с общеевропейским национальное законодательство о приеме беженцев. В противном случае инстанция обещает штрафовать Будапешт на €1 млн ежедневно.

Кроме того, суд обязал Венгрию выплатить €200 млн штрафа за отказ отстаивать права лиц, ищущих убежища. ЕСПЧ охарактеризовал действия венгерских властей как «беспрецедентное» нарушение законодательства ЕС.

Суд принял к сведению, что Венгрия с 2020 года нарушает миграционное законодательство ЕС, ограничивая права беженцев и мигрантов на получение убежища. При этом инстанция отметила: власти Венгрии пытаются всеми способами не допустить попадания беженцев в страну и для этого открыли транзитные лагеря в Томпе на границе с Сербией.

Венгрия в ответ утверждает, что еще в 2020 году закрыла контейнерные лагеря и выполнила предписание. Однако в том же году страна приняла закон, требующий от лиц, ищущих убежища, сделать «заявление о намерениях» в посольстве Венгрии в стране, не входящей в ЕС, перед въездом в страну.

Однако фактически каждому такому заявителю приходит отказ. Так, власти получили всего 30 заявлений в 2023 году. Для сравнения, соседние с Венгрией Австрия и Италия получают более 100 тыс. заявлений ежегодно.

Суд постановил, что Венгрия продемонстрировала «умышленное уклонение» от курса ЕС, это «значительная угроза единству законодательства ЕС и принципу равенства государств-членов».

Штраф оказался выше, чем ранее запрашивала Еврокомиссия, которая и подал иск против Венгрии в суд Люксембурга. Судьи также выявили «отягчающие обстоятельства», в том числе повторяющееся поведение, которое способствовало увеличению размера штрафа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение суда «возмутительным и неприемлемым».

«Похоже, что нелегальные мигранты важнее для брюссельских бюрократов, чем их собственные европейские граждане», — заявил политик.

Судебное решение было вынесено менее чем за три недели до того, как венгерское правительство возьмет на себя обязанности председателя в Совете министров ЕС. Пикантности добавляет и тот факт, что крайне правые силы — союзники Орбана — добились успехов на европейских выборах во Франции, Германии и Австрии и, как ожидается, войдут в правительство Нидерландов.