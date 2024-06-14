Израильские танки продвинулись глубже в западный район Рафаха и устроили одну из самых жестоких ночей бомбардировок с воздуха, земли и моря, пишет агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

По их словам, тысячи людей были вынуждены бежать из своих домов и палаток под покровом темноты, не понимая, где теперь безопасно.

Жители сообщили, что израильские силы продвинулись в район Аль-Маваси в Рафахе, хотя этот район ранее был обозначен как гуманитарная зона во всех объявлениях и картах, опубликованных израильской армией.

Израильские военные отрицают, что наносили какие-либо удары в гуманитарной зоне Аль-Маваси. Однако многочисленные фото и видеосвидетельства подтверждают обратное.

Израиль утверждает, что ночная атака была направлена на уничтожение последних боевых подразделений ХАМАС в Рафахе. В заявлении израильских военных говорится, что они продолжают «целенаправленные операции на основе разведданных» в городе.

До начала израильского наступления в Рафахе проживало более 1 млн человек. Большинство из них перебрались на север, в сторону Хан-Юнуса и Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

За прошедший день Израиль нанес более 45 авиаударов по Газе, утверждая, что атаковал военные объекты, ячейки боевиков, ракетные установки и шахты туннелей. Однако в Минздраве Газы заявили, что на деле целями ударов стали жилые районы городов.

В начале недели Израиль исключил возможность мира с ХАМАС до тех пор, пока палестинское движение не будет полностью уничтожено. При этом именно Тель-Авив затягивает переговоры, отвергая предложение США о постоянном прекращении огня.

12 июня ХАМАС приветствовал новое предложение США о прекращении огня, но внес некоторые поправки. В частности, движение настаивает: любое соглашение должно обеспечить прекращение войны. Израиль все еще отвергает это требование.

Тель-Авив же поспешил охарактеризовать реакцию ХАМАС на мирное предложение США как полный отказ. Но, по словам посредников, Катара и Египта, усилия по достижению соглашения все еще продолжаются.