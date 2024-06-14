Бывший президент Украины Петр Порошенко предупредил о грядущей энергетической катастрофе в Украине. По его словам, из-за российских ударов по крупнейшим ТЭЦ Украины, страна фактически осталась неподготовленной к предстоящей зиме. Это грозит обернуться серьезным кризисом, отмечает политик.

Порошенко призвал власти Украины сделать все возможное для предотвращения катастрофы. При этом он выразил несогласие с предложением властей в Киеве, которые ранее отмечали, что зимой подача электроэнергии будет осуществляться только четыре часа в сутки. По словам экс-президента, это приведет к замерзанию систем теплоснабжения и может вызвать новую массовую эмиграцию украинцев.

В мае Россия нанесла удары по трем крупнейшим украинским ТЭЦ, в результате чего «Укрэнерго» начало вводить аварийные отключения электроэнергии. Компания сообщила, что в Украине не осталось ни одной неповрежденной теплоэлектростанции. Из-за российских авиаударов в стране осталось менее половины мощностей по производству электроэнергии, что привело к ежедневным отключениям электроэнергии на 10 и более часов. В Одессе свет отключали и вовсе на 20 часов. На предстоящую неделю государственный энергетический оператор «Укрэнерго» планирует как минимум шесть часов в день без электроснабжения по всей стране.

«Это новая реальность для нашей повседневной жизни в ближайшие годы», — заявил 4 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией в период с осени 2022 года по январь 2023 года, когда Россия начала первое наступление на энергетическую сеть страны, но масштабы ущерба, нанесенного атаками 2024 года, намного больше.

Dixi, эталонная консалтинговая компания украинской энергетической отрасли, в своем отчете от 28 мая оценила, что мощность производства электроэнергии упала до 52%, при этом тепловые электростанции больше всего пострадали от российских обстрелов.

Российские войска также с весны 2022 года оккупируют Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, которая до войны обеспечивала половину производства ядерной энергии в Украине. Представители украинского правительства подтвердили газете Financial Times, что страна перешла от выработки 55 гигаватт до вторжения к текущему уровню в 20 гигаватт. Dixi относится еще более критично и утверждает, что показатель снизился и вовсе до 18,3 гигаватт.