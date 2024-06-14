Йеменские хуситы ударили по украинскому сухогрузу MV Verbena. По данным американского ВМФ в этом регионе, повстанцы выпустили две противокорабельные крылатые ракеты по судну 13 июня, когда оно проходило через Аденский залив у берегов Йемена. В результате судно загорелось, и один из гражданских моряков получил серьезные ранения.

MV Verbena — сухогруз под флагом Палау, принадлежащий Украине и управляемый Польшей. Судно пришвартовалось в Малайзии и направлялось в Италию с грузом древесины. При этом ни экипаж, ни владельцы судна никак не связаны с Израилем — ранее хуситы заявили, что будут атаковать суда, которые так или иначе имеют связи с Тель-Авивом.

Днем ранее, 12 июня, хуситы осуществили атаку с помощью катера, начиненного взрывчаткой, против коммерческого судна в Красном море. Центральное командование США позже сообщило, что американские военные успели уничтожить беспилотный катер хуситов и два патрульных судна в Красном море, а также один беспилотник.

Хуситы, захватившие столицу Йемена почти десять лет назад и с тех пор ведущие борьбу с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, наносят удары по судам по всему коридору Красного моря и Аденского залива с ноября. Йеменские повстанцы утверждают, что их атаки направлены на то, чтобы остановить израильское вторжение в Газе и поддержать палестинцев, хотя часто нападениям подвергаются суда, не имеющие никакого отношения к конфликту.

С ноября хуситы совершили более 50 нападений на суда, убили трех моряков, захватили одно судно и потопили другое, по данным Морской администрации США. С января США начали серию авиаударов по хуситам, в ходе которой, погибли по меньшей мере 16 человек и 42 получили ранения.

При этом военные усилия американцев пока не привели к существенным изменения в политике хуситов: повстанцы по-прежнему продолжают атаковать суда. Более того, военный арсенал движения становится все шире, несмотря на все попытки США прекратить поставки оружия из Ирана. Так, в апреле хуситы продемонстрировали сверхзвуковые ракеты.