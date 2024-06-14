В Турции успешно прошла испытания отечественная крылатая ракета KEMANKEŞ 2

В Эдирне успешно завершились очередные испытания турецкой крылатой ракеты KEMANKEŞ 2 Mini Smart, оснащенной системой искусственного интеллекта. Как сообщили в компании-разработчике Baykar, KEMANKEŞ 2 способна оставаться в воздухе около часа, а благодаря реактивному двигателю может быстро и эффективно поразить даже самые сложные цели в тылу противника. Дальность полета «умной» ракеты составляет около 200 километров. #trtнарусском #турция #ракета #kemankeş #ии #ракетатурция #турецкаяракета #baykar #крылатаяракета #умнаяракета #кеманкеш #новости #трт #новостимира