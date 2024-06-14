Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что штраф, наложенный на Венгрию за неисполнение правил по приему мигрантов, был вынесен судом, который находится под влиянием американского миллиардера Джорджа Сороса.

Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу в 200 млн евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, касающиеся нарушений общеевропейских правил по приему мигрантов.

«Это решение вынес суд Джорджа Сороса. Общеизвестно, что «брюссельский пузырь» полон людей Сороса. Это верно по отношению к Еврпарламенту, Еврокомиссии и суду», - сказал Орбан.

Премьер-министр отметил, что у Сороса есть «давний план по ежегодному завозу миллиона мигрантов в Европу», что, по его словам, направлено на изменение «традиционного христианского облика континента» и превращение его в «континент со смешанным населением». Орбан подчеркнул, что Венгрия не изменит свою миграционную политику и не будет выплачивать штраф, добавив, что если Брюссель решит не возвращать Венгрии уже размороженные средства из европейских фондов, то у Будапешта «будет ответ на это».

Суд ЕС ранее осудил Венгрию за ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах и перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения процедурных гарантий. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, что подверглось резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.

Суд ЕС подчеркивает, что все государства-члены ЕС должны выполнять его решения и устранять указанные нарушения, иначе против них могут быть приняты финансовые санкции.