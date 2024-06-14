По информации от дипломатических источников, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в мирном саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

В своем выступлении на открытии саммита Фидан подчеркнет разрушительные последствия конфликта в Украине, а также его региональные и глобальные негативные последствия. Он также отметит растущие риски распространения конфликта и применения оружия массового уничтожения.

Фидан сделает заявление о поддержке Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он подчеркнет важность участия всех сторон в саммите для достижения значимых результатов и напомнит о ведущей роли Турции в инициативах, таких как Черноморская зерновая сделка, а также о переговорах, состоявшихся в Стамбуле в марте 2022 года.

Министр также подчеркнет, что Турция выступает за скорейшее завершение войны дипломатическим путем и готова оказывать всестороннюю поддержку международным усилиям по достижению справедливого и устойчивого решения.

Ранее Украина заявила о подготовке глобального саммита для обсуждения реализации мирного плана и инициировала встречи национальных советников по безопасности для обсуждения деталей.

Первая встреча прошла 24 июня 2023 года в Копенгагене при поддержке Дании, затем последовали встречи в Саудовской Аравии, Мальте, Украине и Швейцарии.

Украина и Швейцария договорились о проведении саммита 15-16 июня 2024 года. По заявлению Швейцарии, на саммите ожидается участие представителей около 100 стран. Основной целью встречи станет обсуждение путей достижения мира и окончания войны в Украине.