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Хакан Фидан примет участие в саммите по Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в украинском мирном саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии
Хакан Фидан примет участие в саммите по Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Others
14 июня 2024 г.

По информации от дипломатических источников, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в мирном саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

В своем выступлении на открытии саммита Фидан подчеркнет разрушительные последствия конфликта в Украине, а также его региональные и глобальные негативные последствия. Он также отметит растущие риски распространения конфликта и применения оружия массового уничтожения.

Фидан сделает заявление о поддержке Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он подчеркнет важность участия всех сторон в саммите для достижения значимых результатов и напомнит о ведущей роли Турции в инициативах, таких как Черноморская зерновая сделка, а также о переговорах, состоявшихся в Стамбуле в марте 2022 года.

Министр также подчеркнет, что Турция выступает за скорейшее завершение войны дипломатическим путем и готова оказывать всестороннюю поддержку международным усилиям по достижению справедливого и устойчивого решения.

Ранее Украина заявила о подготовке глобального саммита для обсуждения реализации мирного плана и инициировала встречи национальных советников по безопасности для обсуждения деталей.

Первая встреча прошла 24 июня 2023 года в Копенгагене при поддержке Дании, затем последовали встречи в Саудовской Аравии, Мальте, Украине и Швейцарии.

Украина и Швейцария договорились о проведении саммита 15-16 июня 2024 года. По заявлению Швейцарии, на саммите ожидается участие представителей около 100 стран. Основной целью встречи станет обсуждение путей достижения мира и окончания войны в Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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