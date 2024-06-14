В пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия прекратит огонь и начнет мирные переговоры, если Украина откажется от своих амбиций в НАТО и выведет свои войска из четырех украинских областей, на которые претендует Москва. Накануне мирной конференции в Швейцарии, на которую РФ не приглашена, Путин выдвинул ряд условий, полностью противоречащих тем, которые требует Киев.

«Условия очень простые», — сказал Путин, пояснив, что имеет в виду полный вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на востоке и юге Украины.

«Как только в Киеве заявят, что они готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально объявят об отказе от планов вступления в НАТО - с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, последует приказ о прекращении огня и начале переговоров», — сказал он.

«Повторяю, мы сделаем это немедленно. Естественно, одновременно мы будем гарантировать беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», — добавил Путин.

При этом президент РФ сказал, что изначально в планы России не входил контроль над Херсонской и Запорожской областями, как не было и попыток брать Киев.

«У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было», — заявил Путин, назвав действия РФ «операцией по принуждению» к переговорам и миру.

Он добавил, что еще до начала российских военных действия в феврале 2022 года Россия предложила руководству Украины вывести все вооруженные силы из Луганской и Донецкой областей.

«Мы сразу им сказали — войска убирайте оттуда и все на этом закончится», — сказал Путин, отметив, что РФ «была вынуждена» начать «специальную военную операцию».

На третий год войны Россия контролирует почти 20% украинской территории. В Киеве заявляют, что мир может быть основан только на полном выводе российских войск и восстановлении ее территориальной целостности.

Ожидается, что саммит в Швейцарии, в котором примут участие представители более 90 стран и организаций, не будет затрагивать территориальные вопросы и сосредоточится на таких проблемах, как продовольственная безопасность и ядерная безопасность на Украине. К

ремль заявил, что без участия России встреча окажется «бесполезной».