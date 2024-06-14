Байден: США не будут отправлять военных в Украину

Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на полях саммита G7 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности для усиления оборонных возможностей Украины. Документ содержит девять статей. Речь идет об обучении украинских военных, обмене разведданными, поставках Украине эскадрилий истребителей, в том числе F-16, а также экономическом восстановлении. #trtнарусском #байден #зеленский #украина #сша #g7 #f16 #президент #америка #саммит #новости #трт #новостимира