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Байден: США не будут отправлять военных в Украину
Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на полях саммита G7 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности для усиления оборонных возможностей Украины. Документ содержит девять статей. Речь идет об обучении украинских военных, обмене разведданными, поставках Украине эскадрилий истребителей, в том числе F-16, а также экономическом восстановлении. #trtнарусском #байден #зеленский #украина #сша #g7 #f16 #президент #америка #саммит #новости #трт #новостимира
Байден: США не будут отправлять военных в Украину / Others
14 июня 2024 г.
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