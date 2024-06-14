Украина отвергла условия перкращения огня в Украине, изложенные президентом РФ в пятницу. В МИД Украины назвали их «абсурдными».

Напомним, Путин заявил, что Россия прекратит войну только в том случае, если Киев согласится отказаться от своих амбиций в НАТО и полностью передать четыре области, на которые претендует Москва.

МИД Украины назвал его слова «манипулятивными заявлениями, направленными на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и подорвать дипломатические усилия по достижению справедливого мира».

«Путин, спланировавший, подготовивший и осуществивший вместе со своими сообщниками крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, выставляет себя миротворцем. Это абсурд», - заявили в ведомстве.

Помощник президента Украины Михаил Подоляк заявил агентству Reuters, что «нет никакой возможности найти компромисс» между заявлением Путина и условиями Украины по прекращению войны, начатой Россией.

«Он предлагает Украине признать поражение. Он предлагает Украине отдать свои территории России юридически. Он предлагает Украине подписать отказ от своего геополитического суверенитета», - сказал Подоляк.

Россия не была приглашена на швейцарское мероприятие, в котором, по словам Киева, примут участие представители более чем 100 стран и организаций, включая глав многих государств.

Подоляк считает, что Путин пытается перехватить у Украины новостную повестку, выступив с речью накануне саммита.

Подоляк, который часто выступает в качестве пресс-секретаря администрации президента, сказал, что Москва также пытается представить себя миру, и особенно странам «Глобального Юга», как сторону, более заинтересованную в мире.

«Заявление Путина призвано создать впечатление, что это не Россия начала агрессию, а словно она предлагает мир, которого Украина не хочет», - отметил он.

По словам Подоляка, Украина хочет мира, но только если Россия будет справедливо наказана за свою агрессию, а суверенитет Украины — соблюден.