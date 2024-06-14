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США уберут пирс для гумпомощи в Газе
Пирс, построенный военными США в Газе для доставки гуманитарной помощи, планируют разобрать. Из-за «повышения уровня моря»
США уберут пирс для гумпомощи в Газе
Фото: Reuters / Others
14 июня 2024 г.

США, как ожидается, демонтируют пирс, построенный ими же у побережья Газы для доставки критически необходимой палестинцам гуманитарной помощи.

Окончательное решение еще не принято, но оно может быть принято уже в пятницу под предлогом ожидаемого повышения уровня моря, сообщили изданию Al Arabiya американские чиновники.

Временный пирс, который, по словам США, должен был дополнять, а не заменять наземные маршруты, был серьезно поврежден менее чем через две недели после того, как он был прикреплен к береговой линии в прошлом месяце. После того как плохая погода и приливы нанесли значительный ущерб, Вашингтон перестал использовать пирс для доставки помощи, но его быстро отремонтировали.

Из-за непогоды пострадали также четыре корабля армии США, поддерживающие миссию пирса в Газе. Два из них остались на мели возле пирса, а два других были выброшены на берег Израиля вблизи Ашкелона.

Разочарованный отсутствием сотрудничества со стороны Израиля в вопросе доставки гуманитарной помощи в Газу, президент США Джо Байден приказал построить временный пирс в марте, что, по словам американских чиновников, было попыткой увеличить количество гуманитарных грузов.

Однако объем доставленной помощи значительно отставал от требований, сформулированных официальными лицами и ООН. Это вызвало обеспокоенность американских законодателей и критиков, которые ставят под сомнение эффективность проекта и целесообразность проекта, траты на который составили более 300 млн долларов.

Поставки гумпомощи также были приостановлены на несколько недель из-за операций израильских войск в секторе Газа, сообщили Al Arabia официальные лица США.

В воскресенье они ненадолго возобновились, но объем был значительно меньше, чем до израильского вторжения в Рафах, а на этой неделе не было зафиксировано ни одной доставки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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