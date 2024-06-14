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G7 просят Иран остановиться
Лидеры стран G7 предостерегли Тегеран от разработки ядерного оружия и пригрозили новыми санкциями за военное сотрудничество с Москвой
G7 просят Иран остановиться
Фото: Reuters / Others
14 июня 2024 г.

В пятницу лидеры стран G7 предостерегли Иран от продвижения программы обогащения урана. Они заявили также, что готовы к новым мерам, если Тегеран передаст России баллистические ракеты.

«Мы призываем Тегеран прекратить и обратить вспять ядерную эскалацию, а также остановить продолжающуюся деятельность по обогащению урана, которая выходит за пределы для гражданских нужд», - говорится в проекте коммюнике, попавшем в распоряжение агентства Reuters.

Иран установил дополнительные центрифуги для обогащения урана на своем объекте в Фордо и продолжил устанавливать другие, говорится в докладе ООН по ядерному контролю, опубликованном в четверг.

В настоящее время Иран обогащает уран до 60 % чистоты (оружейный порог — 90 %) и имеет достаточно материала для создания в перспективе трех единиц ядерных вооружений, предупреждает МАГАТЭ.

«Иран должен начать серьезный диалог и предоставить убедительные гарантии того, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, в полном сотрудничестве и соответствии с механизмом мониторинга и проверки МАГАТЭ, включая резолюцию <…> от 5 июня», - говорится в заявлении «Большой семерки».

Иран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Лидеры также предостерегли Иран от заключения сделки по отправке баллистических ракет в РФ, которые помогут ей в войне против Украины, заявив, что готовы ответить серьезными мерами, если это произойдет.

«Мы призываем Иран прекратить содействие войне России в Украине и не передавать баллистические ракеты и связанные с ними технологии, поскольку это будет представлять собой существенную материальную эскалацию и прямую угрозу европейской безопасности», - заявили они.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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