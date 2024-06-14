ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Самолет РФ разломился надвое
В арктическом регионе РФ пассажирский самолет совершил жесткую посадку в окрестностях аэропорта
Самолет РФ разломился надвое
Фото: Уральская транспортная прокуратура / Others
14 июня 2024 г.

Российский пассажирский самолет Ан-26 авиакомпании Utair упал недалеко от взлетно-посадочной полосы в Ямало-Ненецком округе. В результате жесткой посадки корпус судна разломился надвое, сообщает российское агентство «Интерфакс».

Российские СМИ сообщили изначально, что самолет, вылетевший из аэропорта «Сабетта» и направлявшийся в аэропорт «Утренний», исчез с диспетчерских радаров.

На борту находился экипаж из 5 человек и 36 пассажиров.

Сообщается о травмах у двух членов экипажа и одного пассажира. Utair заявила, что резкое ухудшение погоды стало причиной экстренной посадки.

«Все 36 пассажиров и 5 членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала. У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь», — заявили в авиакомпании.

Аэропорт «Утренний», в 2 км от которого потерпел крушение самолет, находится в арктической климатической зоне.

Фотографии, опубликованные в СМИ и телеграм-каналах, показали застрявшее в снежных сугробах судно, разломленное пополам.

Модель Ан-26 была разработана в Киеве конструкторским бюро «Антонов» и впервые введена в эксплуатацию в 1973 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us