134 года назад османский фрегат «Эртугрул» совершал ответный визит в Японию. Миссия корабля заключалась в установлении дружеских отношений между Османской и Японской империями путем передачи посланий дружбы. Фрегат успешно выполнил свою задачу, однако на обратном пути в середине сентября 1890 года попал в сильный шторм и разбился о скалы у побережья Кусимото.

В этой катастрофе погибло почти 600 членов экипажа. Местным жителям удалось спасти 69 человек и оказать им помощь. Император Мэйдзи приказал японскому правительству направить два корабля Императорского флота Японии, «Хиэй» и «Конго», чтобы доставить выживших в Стамбул.

Это трагическое событие заложило основы крепкой и прочной дружбы между турецким и японским народами.

Через 134 года после этой трагедии корвет TCG Kınalıada отправился в Японию по тому же маршруту, чтобы отметить столетие отношений между Турцией и Японией.

Корабль посетил ряд стран, включая Саудовскую Аравию, Джибути, Мальдивы, а также Бангладеш, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Китай и Южную Корею.

Корвет был встречен офицерами японского флота и сотрудниками посольства Турции в Токио.

На церемонии приветствия присутствовали посол Турции в Токио Коркут Гюнген и вице-адмирал Ито Хироси, командующий морскими силами самообороны Японии в регионе Йокосука, а также другие почетные гости.

По словам Гюнгена, стороны активно работают над развитием турецко-японских отношений в широком спектре областей, таких как экономика, политика и культура. Он добавил: «Мы надеемся, что сотрудничество в сфере оборонной промышленности будет занимать все более важное место в этих отношениях».

Гюнген напомнил, что принц Такамацу, один из иностранных гостей, которых принимал основатель Турецкой Республики Гази Мустафа Кемаль Ататюрк, служил в японском флоте.

«Военно-морской флот всегда занимал особое место в отношениях между нашими странами», — отметил посол, подчеркнув, что морская сфера и судостроение будут ключевыми направлениями в будущем сотрудничестве между Турцией и Японией.

В своем выступлении вице-адмирал Хироси заявил, что рад приветствовать корвет TCG Kınalıada и его экипаж в Токио, подчеркнув важность юбилея установления дипотношений между Японией и Турцией. Он также отметил, что активное участие турецкого флота в Тихоокеанском регионе является значимым вкладом в «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

Военный корабль сначала направился в сам Кусимото, затем в Токио. А в четверг на корвете турецких ВМС в Токио прошел прием, посвященный 100-летию установления отношений и 134-й годовщине выхода в море фрегата «Эртугрул».

Прием организовали экипаж и посольство Турции. Присутствовали принцесса Японии Акико и министр обороны Японии Минору Кихара.

Принцесса Акико в своей речи на церемонии сказала: «Я молюсь о том, чтобы история дружбы, налаженная нашими многочисленными предшественниками, продолжалась еще долгие годы».

Министр обороны Кихара выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Японией и Турцией благодаря оборонному сотрудничеству и взаимодействию.

14-15 июня корвет TCG Kınalıada ВМС Турции открыт для посещения публикой в Токио. Следующей точкой остановки корвета будет юго-западный город Хиросима.

Это пятый визит турецкого военного корабля в Азиатско-Тихоокеанский регион. После экспедиции фрегата «Эртугрул» в Японию, в 1990 и 2000 годах аналогичные походы прошли TCG Turgutreis, затем TCG Gemlik в 2011 году и TCG Gediz в 2015 году. Эти миссии отражают устойчивое стремление стран к укреплению исторических и дипломатических связей.

В рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Японией и Турецкой Республикой был выбран логотип путем конкурса, организованного правительствами обеих стран. Этот логотип будет использоваться на мероприятиях, посвященных этому значимому юбилею, запланированных в обеих странах.

TCG Kınalıada, последний корвет класса Ada, созданный по проекту MİLGEM, был введен в строй ВМС в 2019 году. Этот военный корабль, в производстве которого участвовали более 50 отечественных компаний, оборудован интегрированной системой управления боевыми действиями с поддержкой сетевых данных (ADVENT) от HAVELSAN. Также оснащен морской ракетой Atmaca, разработанной турецкой ROKETSAN.

Весом в 2 440 тонн, длиной 99 метров и шириной 14,4 метра, корвет может вмещать до 20 тонн вооружения и достигает максимальной скорости 29+ узлов. TCG Kınalıada, рассчитанный на 95 членов экипажа, способен осуществлять военные операции на морской поверхности, выполнять задачи подводной обороны, обеспечивать противовоздушную оборону, проводить разведывательные миссии.