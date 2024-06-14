Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Италии. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

На переговорах лидеры обсудили двусторонние отношения Анкары и Бразилиа, а также затронули ситуацию в секторе Газа.

Президент Эрдоган заявил, что «Израиль в последнее время все больше изолирован и что необходимо продолжать наращивать давление на Израиль, чтобы положить конец жестокости».

Стороны обменялись мнениями относительно «бойни, которую Израиль устроил в Газе, и то, что необходимо сделать, чтобы остановить ее».