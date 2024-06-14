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Турция и Бразилия обсудили Газу
Президенты Турции и Бразилии на встрече в Италии затронули тему израильских действий в секторе Газа и необходимость усилить давление на Тель-Авив
Турция и Бразилия обсудили Газу
Фото: АА / Others
14 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Италии. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

На переговорах лидеры обсудили двусторонние отношения Анкары и Бразилиа, а также затронули ситуацию в секторе Газа.

Президент Эрдоган заявил, что «Израиль в последнее время все больше изолирован и что необходимо продолжать наращивать давление на Израиль, чтобы положить конец жестокости».

Стороны обменялись мнениями относительно «бойни, которую Израиль устроил в Газе, и то, что необходимо сделать, чтобы остановить ее».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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