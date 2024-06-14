Аргентина: спецназ разгоняет протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями

Аргентинский спецназ для разгона протестующих у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса применил водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Протесты вспыхнули на фоне принятия нового пакета реформ, предложенных президентом Аргентины Хавьером Милеем, который включает в себя объявление чрезвычайного экономического положения и сокращение пенсий. #trtнарусском #протесты #аргентина #полиция #спецназ #водометы #протестующие #буэносайрес #активисты #новости #трт #новостимира