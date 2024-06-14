ПОЛИТИКА
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Аргентина: спецназ разгоняет протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями
Аргентинский спецназ для разгона протестующих у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса применил водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Протесты вспыхнули на фоне принятия нового пакета реформ, предложенных президентом Аргентины Хавьером Милеем, который включает в себя объявление чрезвычайного экономического положения и сокращение пенсий. #trtнарусском #протесты #аргентина #полиция #спецназ #водометы #протестующие #буэносайрес #активисты #новости #трт #новостимира
Аргентина: спецназ разгоняет протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями / Others
14 июня 2024 г.
Истории
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