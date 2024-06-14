ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган призвал G7 к справедливости
Турция рассчитывает на инклюзивный подход к решению глобальных вызовов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Эрдоган призвал G7 к справедливости
Саммит G7 в Италии / Others
14 июня 2024 г.

Турция ожидает от стран «Большой семерки» более справедливого, инклюзивного и реалистичного подхода к решению глобальных проблем и урегулированию региональных конфликтов. Об этом говорится в публикации Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети Х, приуроченной к открывающемуся в Италии саммиту G7.

Глава государства выразил надежду, что нынешний форум лидеров ведущих мировых держав пойдет на пользу всему человечеству.

Перед началом саммита президент Турции провел ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, в ходе которых были обсуждены наиболее острые международные вопросы.

По данным турецких СМИ, Эрдоган намерен поднять на G7 тему конфликта в секторе Газа и призвать лидеров «семерки» повлиять на Израиль в целях скорейшего достижения перемирия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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