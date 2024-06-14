Россия должна прекратить войну против Украины и заплатить за нанесенный ущерб, который, по данным Всемирного банка, на сегодняшний день превышает 486 млрд долларов.

Об этом говорится в тексте итоговой декларации лидеров стран Группы семи (G7) по итогам саммита, выдержки из которой приводит итальянское информационное агентство ANSA.

«Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб на сегодняшний день превышает 486 млрд долларов», — говорится в документе.

«Россия не имеет права решать, будет ли она платить за войну и когда. Обязательства России по международному праву компенсировать Украине нанесенный ею ущерб очевидны, и мы продолжаем рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых Россия будет вынуждена выполнить эти обязательства», - продолжает декларация.

Отмечается, что лидеры G7 одобряют проведение мирного саммита Украины, который состоится в Швейцарии 15 и 16 июня, и намерены продолжать работу по достижению максимально широкой международной поддержки ключевых принципов и целей «Формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

«Нашей конечной целью остается справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом, Уставом ООН и его принципами, а также уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - говорится в итоговой декларации лидеров «Большой семерки».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны G7 договорились о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд евро из замороженных российских активов, размещенных в западных странах.