ПОЛИТИКА
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В США пропалестинские активисты запустили кампанию #MaskOffMaersk
Движение @palestinianyouthmovement запустило кампанию #MaskOffMaersk в знак протеста против деятельности датской судоходной компании Maersk. Недовольство активистов вызвал тот факт, что Maersk осуществляет экспорт и поставки оружия, используемого Израилем при атаках на сектор Газа. #trtнарусском #сша #активисты #деньги #маэрск #maersk #экспорт #оружие #израиль #америка #протесты #новости #трт #новостимира
В США пропалестинские активисты запустили кампанию #MaskOffMaersk / Others
14 июня 2024 г.
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