Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне боевых действий в Украине находятся около 700 тыс. российских военных. Об этом он рассказал во время встречи с участниками программы «Время героев».

«Вот программа «Время героев» — 80 человек. А у нас в зоне специальной военной операции (на войне в Украине – прим. ред.) почти 700 тыс.», — заявил Путин.

В декабре 2023 года Путин сообщал о 617 тыс. участников боевых действий. В апреле Минобороны заявило, что с начала года на службу по контракту поступили свыше 100 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе говорил, что численность украинской армии составляет 880 тыс. человек. В декабре он называл число украинских военнослужащих в 600 тыс.

Штатная численность Вооруженных сил России в декабре 2023 года была увеличена до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих. По информации Минобороны РФ, численность российских военнослужащих увеличивается за счет граждан, изъявляющих желание проходить службу по контракту.