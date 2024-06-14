Снятие международных санкций с Ирана должно стать приоритетом для следующего президента страны, считают читатели ежедневной экономической газеты Donyae Eqtesad.

Согласно опросу, проведенному изданием среди более чем 2 000 иранцев, 54 % участников назвали снятие санкций самой важной задачей, стоящей перед будущим президентом. Сдерживание инфляции заняло второе место с 30 % голосов.

С 2012 года Иран столкнулся с несколькими волнами международных санкций, направленных на прекращение его ядерной программы и программы по созданию баллистических ракет.

Объясняя результаты опроса, газета пишет: «Экономические санкции, введенные против Ирана, особенно со стороны США и Европы, оказали широкое и глубокое воздействие на общество и экономику страны».

Несмотря на значительный эффект санкций на экономику Ирана, истеблишмент постоянно пытается преуменьшить их влияние, утверждая, что они оказывают минимальное воздействие на страну и ее развитие.

«Изучение требований населения к следующему руководителю правительства показывает, что, несмотря на преуменьшение некоторыми политиками влияния санкций на экономику Ирана, этот вопрос по-прежнему вызывает серьезную озабоченность у населения. Следовательно, они, скорее всего, проголосуют за кандидата, который пообещает решить эту задачу», - сообщает иранское издание.

Отстранение двух влиятельных политиков-реформаторов и умеренных политиков от участия в предстоящих президентских выборах, которые зарегистрировались для участия в предстоящих президентских выборах, вызвала критику избирательной системы страны, которая допускает к выборам только фигуры, предпочитаемые окружением иранской Революционной гвардии и Верховного лидера.

Эшак Джахангири, бывший вице-президент-реформатор, и Али Лариджани, бывший спикер парламента, близкий к лагерю правоцентристов, были отвергнуты влиятельным Советом гвардии.

Газета Saazandegi сообщила, что консерваторы не хотят, чтобы Лариджани и Джахангири вступали в гонку из-за их способности победить на выборах.