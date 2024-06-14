Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса примут более жесткие меры против российских шпионов в ответ на враждебную деятельность Москвы — акты саботажа и кибератаки.

«Мы видели несколько примеров саботажа, попыток поджога, кибератак и дезинформации», - сказал Столтенберг журналистам в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Также будем работать над видами ответных мер НАТО, которые, надеюсь, будут включать в себя повышение осведомленности, обмен информацией, разведданными, усиление защиты критической инфраструктуры, включая подводную инфраструктуру и кибербезопасность, а также ужесточение ограничений в отношении сотрудников российской разведки во всем альянсе», - добавил Столтенберг.

Деятельность российских агентов также вызывает озабоченность и действия в Европейском союзе (ЕС). В письме на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, с которым ознакомилось издание Politico, восемь министров иностранных дел заявили, что российским дипломатам следует запретить свободное передвижение по странам ЕС на фоне растущих обвинений в шпионских операциях внутри блока.

«Мы считаем, что ЕС должен строго <…> ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей только территорией государства, в котором они аккредитованы, - говорится в письме. — Эта мера значительно сузит операционное пространство для российских агентов».

В пятницу стало известно, что Румыния не выдала визы делегации РФ, направлявшейся на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Бухаресте. Об этом сообщил сенатор Григорий Карасин из комитета Совфеда по международным делам.

«В наш адрес, страны-соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что «с учетом российской агрессии против Украины», ни одному из членов делегации РФ не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну», - написал Карасин в соцсетях.