Тысячи нераспроданных электромобилей Tesla скопились в порту Мельбурна

В порту Мельбурна скопились тысячи электромобилей Tesla в ожидании покупателей. Сообщается, что компания Илона Маска сейчас переживает небывалый спад продаж авто. По данным Транспортной ассоциации штата Виктория, каждый месяц в Австралию прибывают более 2 тыс. электромобилей Tesla, и лишь немногие из них продаются. По словам экспертов, Tesla не выдерживает конкуренции с более дешевыми китайскими аналогами. #trtнарусском #тесла #электромобиль #электрокар #илонмаск #кризис #конкуренция #авто #новыеавто #продажи #tesla #мельбурн #порт #австралия #новости #кладбищеавто #трт #новостимира