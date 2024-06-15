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Тысячи нераспроданных электромобилей Tesla скопились в порту Мельбурна
В порту Мельбурна скопились тысячи электромобилей Tesla в ожидании покупателей. Сообщается, что компания Илона Маска сейчас переживает небывалый спад продаж авто. По данным Транспортной ассоциации штата Виктория, каждый месяц в Австралию прибывают более 2 тыс. электромобилей Tesla, и лишь немногие из них продаются. По словам экспертов, Tesla не выдерживает конкуренции с более дешевыми китайскими аналогами. #trtнарусском #тесла #электромобиль #электрокар #илонмаск #кризис #конкуренция #авто #новыеавто #продажи #tesla #мельбурн #порт #австралия #новости #кладбищеавто #трт #новостимира
Тысячи нераспроданных электромобилей Tesla скопились в порту Мельбурна / Others
15 июня 2024 г.
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